26.02.2017 12:18:33

Türkiye iş dünyasından Swaziland Krallığı'na ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye Cumhuriyeti ile Swaziland Krallığı arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Swaziland Krallığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

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Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye Cumhuriyeti ile Swaziland Krallığı arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Swaziland Krallığı'na ziyaret gerçekleştirdi.Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Swaziland Krallığı'na yapmış olduğu ziyarette Swaziland Krallığı Yatırım Kurulu yetkilileri ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Swaziland Krallığı arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde birlikte hareket etme kararı alındı. Swzailand Krallığı Yatırım Kurulu Başkanı Phumelele Dlamini, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'a ziyareti için teşekkür etti.