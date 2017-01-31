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Türkiye-İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın detayları
31.01.2017 03:44:22

Türkiye-İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın detayları

Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan 7 milyar dolarlık anlaşmanın detayları ortaya çıktı...

Habertürk'te yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyareti sırasında imzalanan 100 milyon sterlin değerindeki savaş uçağı ön anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Projenin toplam maliyetinin 7 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ile İngiltere'nin imzaladığı ön anlaşma çerçevesinde, proje “kazan-kazan” prensibi çerçevesinde ilerleyecek. Anlaşma 20 yıllık bir perspektifle hazırlandı. Türkiye TF-X adı verilen milli savaş uçağını geliştirirken, İngiltere Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu Eurofighter Typhoon uçakları da TFX projesinde kullanılan teknolojiyle modernize edilecek.

Milli savaş uçağı projesinde İngiltere'nin teklifi, Almanya ve İsveç'ten gelen teklifleri mağlup etti. Ankara ile Londra arasında en kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması yönünde çalışmalar sürüyor. İngiliz savunma sanayi devi BAE Systems'ın sunduğu teklif çerçevesinde, Türkiye'ye tam teknoloji transferi sağlanacak.

İHRACAT YAPACAK

Türk mühendisleri uçağın aerodinamik tasarım, gövde, motor, elektrik ve elektronik sistemleri gibi tüm aşamalarında görev alacak. Türkiye uçakların tüm kaynak kodlarına, fikir ve ihracat haklarına sahip olacak. Böylece üçüncü ülkeler için üretilecek uçakların ihracatını da Türkiye yapacak. Ankara'da 1984 yılında F-16'ların üretimi için kurulan TAI-TUSAŞ tesisleri, TF-X uçaklarının da yuvası olacak. Türkiye, TF-X projesi kapsamında uçakların testlerinin yapılacağı rüzgâr tüneline de sahip olacak.

YENİ NESİL UÇAK 2030'DA UÇACAK

Theresa May ve Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu gerçekleşen temaslarda bir araya gelmişti.

Planlamaya göre milli savaş uçağının tasarımı 2019'da tamamlanacak. 2023'te prototip ortaya çıkacak. Yeni nesil savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri filolarında F-16 savaş uçaklarının yerini alacak ve 2030'dan itibaren göreve başlayacak. Uzun vadede Türk Hava Kuvvetleri için 250 uçak üretilmesi öngörülüyor.

UZUN SÜRELİ SÜPERSONİK UÇUŞ

TF-X, “5'inci nesil savaş uçağı” kategorisinde geliştirilecek. Süperseyir özelliğiyle art yakıcı kullanmadan uzun süre süpersonik (ses hızının üzerinde) uçuş gerçekleştirebilecek. Silahları gövdesinde gizli olarak taşıyacak. Radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip malzemeden üretilecek ve hayalet uçak diye nitelendirilecek.

GELİŞMİŞ RADAR

ASELSAN, TF-X programı için galyum nitrür (GaN) teknolojisini kullanacak son teknoloji ürünü bir radarın geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. “Çift motorlu” olarak düşünülen uçağın motorunun İngiliz Rolls Royce'un ürettiği EJ200 teknolojisi üzerinde geliştirilmesi planlanıyor.

TİCARET GELİŞTİRİLECEK

May'in ziyareti sırasında iki ülke ticaretinin özellikle Brexit kararı sonrası daha da geliştirilmesi yönünde fikir birliği oluştu.



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