21.02.2017 20:19:03

Türkiye ile Rusya arasında büyük işbirliği

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye ile askeri teknik işbirliği alanında büyük bir çalışma yürütüldüğünü ve bunun iki ülke yönetimi tarafından desteklendiğini söyledi.

Şoygu, Türkiye'nin terörle mücadele koalisyonu kurulması konusunda NATO'ya öncülük edebileceğini savundu.

Rusya NATO ilişkileri

ABD ve Rusya'nın askeri işbirliğine Rakka'da başlayabileceğini anlatan Şoygu, "Bizim görevimiz çabalarımızı birleştirmek. Bunun için imkanımız var. Bizim için tek bir düşman var, o da uluslararası terörizm. Dünyayı korkutmayı bırakarak, (ABD ile) 5-7 yıl önce var olan yapıcı işbirliğini tekrar kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Şoygu, NATO ile küresel güvenlik konularında diyaloğa hazır olduklarına vurgu yaparak, Rusya ve NATO'nun uluslararası terörizmle mücadelede başarı sağlayabileceğini kaydetti.

Ancak NATO'nun her türlü işbirliğini reddederek Rusya sınırlarındaki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini savunan Şoygu, "Son dönemlerde NATO'nun Rusya sınırlarındaki tatbikatları ve istihbarat faaliyetleri arttı. Son 10 yılda sınırlarımızda keşif uçuşu sayısı 3 kat arttı" diye konuştu.

Ayrıca Şoygu, Rusya'nın dünya silah ihracatında ikinci sırada olduğunu belirterek, 60'tan fazla ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.