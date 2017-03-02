02.03.2017 13:56:25

Türkiye ile Özbekistan kültür ve turizmde iş birliğine gidecek

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: - 'Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sayın Azimov ile bugün de özellikle ülkelerimiz arasındaki kültürel ve turistik iş birliği imkanları üzerine, çok verimli bir görüşme yaptık. Türkiye ile iş birliği, hem Özbekistan'a hem de Türkiye'ye yarar'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ile kültür ve turizm konusunda iş birliği imkanları üzerine görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile iş birliği, hem Özbekistan'a hem de Türkiye'ye yarar." dedi.

Bakan Avcı, Azimov ile Yeşilköy'deki WOW Otel'de basına kapalı görüştü. Avcı ve Azimov, görüşmenin ardından basın mensuplarına görüntü vererek, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Bakan Avcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Azimov'un üç gündür Türkiye'de olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü anımsatarak, "Bugün de özellikle ülkelerimiz arasındaki kültürel ve turistik iş birliği imkanları üzerine. çok verimli bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Özbekistan'ın, 30 milyonu aşkın nüfusuyla çok önemli bir ülke olduğunu fakat bugüne kadar özellikle turizm alanındaki potansiyelini gerektiği gibi değerlendiremediğini aktaran Avcı, "Bu bakımdan Türkiye'nin turizm alanındaki başarılarından yola çıkarak, her alanda iş birliği yapmak istiyorlar." bilgisini verdi.

- "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Bakan Avcı, dost ve kardeş Özbek halkının anlatılması ve kültürel değerlerin tanıtılması için ne gerekiyorsa memnuniyetle yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Turizm alanında faaliyet gösteren bir heyetle mayısta Özbekistan'a gideceğini dile getiren Avcı, "Zaten şimdiden bazı arkadaşlarımızı, Özbekistan'daki turizm potansiyelinin bir fotoğrafını çektirmek için görevlendirdik. Onlardan gelecek ön bilgiler doğrultusunda, Özbek turizminin gelişmesi için neler yapabileceğimize dair dosyalarımızı daha iyi çalışmış olarak, mayısta tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'tan Türkiye'ye gelen turist sayısının yıllık 150 bin, Türkiye'den Özbekistan'a gidenlerin sayısının ise 15 bin olduğunu aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı 10'da 1. Dolayısıyla burada bir dengesizlik var. Bunun artması lazım. Özbekistan bütün potansiyeline rağmen, bugüne kadar bir yılda en fazla bir milyon 200 bin turist ağırlayabilmiş bir ülke. Halbuki, o ölçekte ve o imkanlara sahip bir ülkenin 20 milyonu yakalaması işten değil, gerekli altyapı yatırımları ve tanıtım stratejileri uygulandığı takdirde, Özbekistan'ın turizm bakımından gerçekten çok fazla önü açık görünüyor. Türkiye ile iş birliği, hem Özbekistan'a hem de Türkiye'ye yarar. Türk Hava Yollarının Özbekistan'a her gün uçuşu var. Turizm alanında başlayan ilişkiler, farklı alanlara; ticaretimize, kültürümüze olumlu yansır. Dolayısıyla bu alanda yapabileceğimiz her girişimin farklı sektörlere nasıl olumlu yansıdığını önümüzdeki günlerde görürüz."