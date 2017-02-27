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Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği
27.02.2017 14:40:29

Türkiye ile Özbekistan arasında 10 ayrı sektörde işbirliği

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke aralarındaki ticaret hacminin 1,2 milyar dolar olduğu söyle

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke aralarındaki ticaret hacminin 1,2 milyar dolar olduğu söylendiğinde başların öne düştüğünü dile getirdi. Zeybekci, forumda 9-10 ayrı sektörde iş birliği anlaşmalarına imza atılacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Açılış konuşmasında konuşan Zeybekci, aynı kültüre ve köklere sahip 110 milyonluk bu iki ülkenin aralarındaki ticaret hacminin 1,2 milyar dolar olduğu söylendiğinde başlarının öne düştüğünü belirtti. Türkiye- Özbekistan İş Forumu İstanbul'da yapıldı. Forum'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, DEİK Başkan Yardımcısı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda işadamı katıldı.

"2017 YENİ BİR SEFERBERLİĞİN BAŞLADIĞI YIL OLSUN"

Bu durumdan bir ders çıkarılması gerektiğini dile getiren Zeybekci, "Bu yüzden, değerli Başbakan Yardımcım Rustam Azimov'da burada, dedik ki 2017 yeni bir seferberliğin başladığı yıl olsun. Tarımdan tekstile, konfeksiyondan elektrik-elektronik ve kimyaya, turizmden makine sanayi ve lojistiğe kadar 9-10 ayrı sektör belirledik. Bunlar için hacim ve önem sırasına göre yeniden bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Forumu, iki ülke arasında ticaret ilişkilerinin gelişmesi adına kurulan bir köprü olarak gördüğünü belirten Zeybekci, "Bu köprüyü tabi ki bir kişi kurmadı, binlerce sanayi, ticaret, özel reel sektör temsilcileri kurdu. Ama gelecekte bu köprüden on binler geçecek inşallah. İki ülke arasında 1995 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının yenilenmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Bu yönde adımlar atılmasını kararlaştırdık" diye konuştu. Zeybekci, çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili bir anlaşmayı derhal gerçekleştirmekle ilgili çalışma yapılmasının talimatını verdiklerini, ulaştırma alanında, üzerinde çalışmaları yapılan anlaşmanın onaylanması için de harekete geçmenin kararlaştırıldığını söyledi.

Karşılıklı kazan-kazan ilkesine de değinen Zeybekci, "Diğer önemli konu kazan kazan ilkesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep söylediği karşılıklı kazan kazan ilkesi. Bunu ikili görüşmemiz sırasında Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov da dile getirdi. Karşılıklı menfaatlerin en üst düzeyde buluştuğu ilişkiler en sağlam ve en uzun süre sürdürülen ilişkilerdir. Bir tarafın menfaatinin diğer taraftan daha yukarı da olduğu ve hep bunun böyle olmasının istediğimiz zaman bu sürdürülebilir bir ilişki değildir. Dostuz, kardeşiz aynı milletin iki farklı güzelliğiyiz ama ekonomik, ticari ilişkiler eğer alt zemini oluşturmuyorsa altta çok güçlü bir temel oluşturmuyorsa üzerine bazı şeyleri inşa etmeniz zor olur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İşbirliği anlaşmalarının imza töreni yapıldı. Daha sonra ikili iş görüşmelerine geçildi.

(Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba / İHA)
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