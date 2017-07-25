25.07.2017 15:26:43

Türkiye iadesini istemişti! Romanya serbest bırakıyor

Türkiye'nin PKK bağlantısı sebebiyle iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararı Romanya'da Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.

Romaya'da Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Nalan Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı.

Oral, Belçika'da siyasi sığınmacı konumunda bulunuyor.

İSMİ INTERPOL LİSTESİNDEYDİ

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın ‘sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.

Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı.

Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının ‘akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi.