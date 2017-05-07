08.05.2017 14:24:30

Türkiye Golf Turu 6. Ayağı sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen, 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6

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Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen, 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6. ayak yarışları sona erdi.2017 Türkiye Golf Turu'nun 6. ayak yarışları Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sona erdi. Organizasyonda National AGGA, Klassis Golf Kulübü, Serik BGA, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, TGF Club, Bodrum GK, Carya Golf Kulübü'nden 12'si kadın 30 sporcu mücadele etti. Sporcular günde 18 delik olmak üzere 3 gün boyunca toplamda 54 delikte mücadele etti. Erkekler kategorisinde National AGGA Golf Kulübü'nden Berk Çelik, 220 gross skorla birinci, National AGGA Golf Kulübü'nden Mutlu Güner 225 skorla ikinci oldu. Kulüp arkadaşları Hamza Esmer ve Taner Yamaç ise 236 skorla üçüncülüğü paylaştı. Kadınlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden 228 gross skorla birinci olurken, Serik Bga Golf Kulübü'nden Gülten Gül Gözüyanık 233 skorla ikinciliği, National Agga Kulübü'nden Melike Kurucan ise 238 skorla üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Antalya'da oynanan ayakları sona ererken 7. ayak 26-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek.(Sedat Temel / İHA)