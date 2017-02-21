21.02.2017 16:00:02

Türkiye Gazetesi'nin acı günü

Türkiye Gazetesi Balıkesir bölge temsilcisi İsmet Çetinkaya hayatını kaybetti.

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Türkiye Gazetesi Balıkesir bölge temsilcisi İsmet Çetinkaya hayatını kaybetti.35 yıldan bu yana Balıkesir'de Türkiye Gazetesi'nin bölge temsilciliğini yapan ve daha önce de İhlas Holding bölge temsilcisi olan İsmet Çetinkaya (66), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Dün anjiyo olan ve bugün kalbine stent takılan 3 çocuk babası Çetinkaya, kaldırıldığı yoğun bakımda hayata gözlerini yumdu.Çetinkaya'nın cenazesinin yarın öğle namazı sonrası kaldırılması bekleniyor.