31.07.2017 22:12:32

Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş açıklaması

Teknik direktörlük görüşmelerinde bulundukları Şenol Güneş ile ilgili olarak açıklamada bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" denildi.