02.03.2017 16:52:39

Türkiye EURO 2024 için başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, EURO 2024 ev sahipliği için resmi başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde teslim etti.

EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmak için aday olan ülkelerin başvuru dosyalarını teslim tarihi yarın sona erecek.

Bu arada organizasyona aday ülkelerden Almanya da başvuru dosyasını tamamlayarak UEFA yetkililerine verdi.