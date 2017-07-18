18.07.2017 15:04:47

Türkiye ekonomisi için kritik karar 21 Temmuz'da açıklanacak

Yurt içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Temmuz Cuma günkü Türkiye değerlendirmesine odaklandı. Yabancı bazı ekonomistler, Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Türkiye ekonomisinin rakamlarında önemli bir bozulma olmadığına ve ilk çeyrekteki yüzde 5'lik büyümeye dikkat çeken ekonomistler, Fitch'in 21 Temmuz Cuma günkü değerlendirmesinde, ülkenin kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemezken, etkili iyileşmeye değineceğini tahmin ediyor.

Fitch Ratings, bu yılın ilk ayında Türkiye'nin kredi notunu 'BBB-'den 'BB+' seviyesine düşürürken, not görünümünü 'durağan' da tutmuştu.

TÜRKİYE İÇİN İHTİYATLI BİR İYİMSERLİK GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, konuya yaptığı değerlendirmede, Fitch Ratings'in, vereceği genel mesajda Türkiye için ihtiyatlı bir iyimserlik göstermesini beklemenin makul olduğunu belirtti.

Fitch Ratings'in, Türkiye'nin 'BB+' olan kredi notunu revize etmesinin pek olası görünmediğini ifade eden Matys, kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin ekonomik aktivitesindeki etkili iyileşmeyi kabul edeceği öngörüsünde bulundu.

Fitch Rating'in son küresel ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüsüne yer verdiğini hatırlatan Matys, Fitch Ratings'in ekonomik reformlar konusuna vurgu yapabileceğini söyledi.

Matys, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için hükümetin Türkiye'nin cari açık gibi kırılganlıklarını azaltacak ekonomik reform programının uygulanmasına odaklanmasının önemli olduğunu vurguladı.

FİTCH RATİNGS'İN TÜRKİYE'NİN NOTUNU VE GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRMESİ OLANAK DIŞI

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom, özellikle Türkiye'nin ilk çeyrekte sergilediği yüzde 5'lik büyümeden bu yana Fitch Ratings'in, 'BB+' olan kredi notunu ve 'durağan' görünümünü düşürmesinin olanak dışı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Neuteboom, Türkiye'nin ekonomik rakamlarında önemli bir bozulma olmadığını belirterek, "Bu sebepten Fitch Ratings'ten hiçbir değişiklik beklemiyorum" dedi.

Berenberg Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland de Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.