01.03.2017 13:26:30

Türkiye Diyanet Vakfından 'İyilik' fotoğraf sergisi

Türkiye Diyanet Vakfı, 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında 'İyilik' temalı fotoğraf sergisi düzenliyor.

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Türkiye Diyanet Vakfı, 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında "İyilik" temalı fotoğraf sergisi düzenliyor.İyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalığın artırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "İyiliğe Netliyoruz" yarışmasına katılan 3 bin 200 eser arasından dereceye giren ve sergilemeye değer görülen eserler sanatseverlerle buluşacak. İstanbul'da Beyoğlu Posta ve Telgraf Merkezinde 3 Mart 2017 Cuma günü saat 19.00'da açılacak olan "İyilik" fotoğraf sergisi, 12 Mart 2017 tarihine kadar gezilebilecek. İyiliği anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, yıl içerisinde başkent Ankara ve Anadolu'nun farklı illerinde de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen "İyiliğe Netliyoruz" fotoğraf yarışmasında birinciliğe Hatay'dan 'Baba Kucağı' isimli eser ile Cem Genco, ikinciliğe Van'dan 'İyilik Hasadı' ile Özkan Bilgin, üçüncülüğe ise Konya'dan 'Can Dostlar' isimli eser ile Serkan Daldal layık görülmüştü. Yarışmada 40 eser ise sergilemeye değer görülmüştü.