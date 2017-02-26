26.02.2017 22:38:28

Türkiye'den Yemen'e destek

Türk Kızılayı Başkanı Kınık, Aden Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cumhuriyet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Yemen'de Aden Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cumhuriyet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kınık, üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tıp Fakültesi Dekanı Sevsen Bahubeyra, milletvekilleri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Görüşmede Kınık, Bahubeyra'dan üniversitenin savaş nedeniyle gördüğü hasar ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Fakültenin kapasitesinin 2 bin öğrenciye yetecek düzeyde olmadığını, ayrıca sınıf ve ofisler ile elektrik ve iletişim hatlarında hasar olduğunu belirten Bahubeyra, Türk Kızılayından, fakültede açılması planlanan doktora programının desteklenmesini istedi.

Bahubeyra, 42 yıl önce açılan fakültede o tarihten bu yana hiçbir genişleme çalışması yapılmadığını söyledi.

Hastane Müdür Yardımcısı Tarık Muhammed Müsenna da hastanedeki sorunlar ile doktorlar ve çalışanların işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak acil ihtiyaçlarla ilgili bilgi verdi. 2016 yılında hastaneye 286 bin kişinin başvurduğunu, 7 bin 330 ameliyat yapıldığını anlatan Musenna, Türk Kızılayından hastaneye modern tıbbi ekipman ve malzeme desteğinde bulunmasını istedi.

Kınık da başkanlığını yaptığı kurumun bazı acil ihtiyaçları karşılamaya ve Yemen halkının pek çok konuda çektiği sıkıntıları hafifletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kınık, ilerleyen günlerde Türkiye'den Aden'e bir ekip gönderme ve sağlık merkezlerini gelişmiş tıbbi cihazlarla donatma konusunu değerlendirmeye aldıklarını kaydetti.