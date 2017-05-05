06.05.2017 11:55:59

Türkiye'den 'sürdürülebilir enerji için küresel sinerji' çağrısı

Astana EXPO 2017 Fuarı Türkiye Komiseri Sönmez: - 'Türkiye, sadece enerjinin nakledildiği bir güzergah değil bölgesel enerji ticaretinin merkezi ve enerjinin güvenle üretim noktalarından tüketicilere taşınmasında önemli bir aktör. Bu özelliği etkin bir şekilde kullanacağız' - 'Enerjinin barışa hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barış, istikrar ve güvenlik getirmeyen enerji kaynakları ne ref

ALİİA RAİMBEKOVA - Türkiye, Astana EXPO 2017 Fuarı'nda "sürdürülebilir enerji için küresel sinerji" çağrısında bulunacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da haziran ayında açılacak uluslararası enerji fuarının hazırlık çalışmaları devam ediyor. Etkinliğe katılacağını onaylayan 115 ülke ve 20 uluslararası örgüt, fuar alanında kendilerine ayrılan bölümlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Astana EXPO 2017 Türkiye Komiseri Tarık Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan Türkiye'ye ayrılan alanda inşaat çalışmaları devam ederken diğer yandan da ülke tanıtımına ilişkin içerik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fuar kapsamında Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtacaklarına işaret eden Sönmez, ziyaretçilerin ilgisini çekecek, keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Sönmez, Türkiye'nin fuara "Sürdürülebilir Enerji için Küresel Sinerji" temasıyla katılacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir enerji konusunda dünya çapında birçok bilimsel ve saha çalışmaları yapılıyor. Yalnız bu çalışmaların yanında küresel işbirlikleri önem arz ediyor. Zira biz enerjinin sürdürülebilir olmasının derin işbirliklerinden geçtiğine inanıyoruz ve Türkiye'nin bu noktada önemli bir vazife gördüğünü düşünüyoruz."

"Enerjinin Merkezi Türkiye" sloganın odak noktasını oluşturduğunu ifade eden Sönmez, "Türkiye, sadece enerjinin nakledildiği bir güzergah değil bölgesel enerji ticaretinin merkezi ve enerjinin güvenli bir şekilde üretim noktalarından tüketicilere taşınmasında önemli bir aktör konumundadır ve bu özelliği etkin bir şekilde kullanacağız." dedi.

- "Enerji barışa hizmet etmeli"

Enerji kaynaklarının sorunlara ve çıkar çatışmalarına sebep olmaması gerektiğini vurgulayan Sönmez, "Enerjinin barışa hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barış, istikrar ve güvenlik getirmeyen enerji kaynakları ne refah artışını getirir ne de sürdürülebilirliğe hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Sönmez, bu nedenle "Barış için Paylaş" sloganını da kullandıklarını söyledi.

Fuar kapsamında Türkiye'nin tüm tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya ile paylaşacaklarını aktaran Sönmez, aynı zamanda Türk gelenek ve kültürünü tanıtan ikramlarla misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

10 Haziran-10 Eylül'de düzenlenecek fuarı yabancı turistler dahil 5 milyon kişinin ziyaret etmesini bekleniyor.

