13.02.2017 19:53:16

Türkiye'den kritik Gülen adımı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra, iki ülke arasında hızlanan ziyaret trafiğine bir yenisi eklendi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın görüşmeler yapmak üzere Amerika'nın yolunu tuttu.

GÜNDEM GÜLEN'İN İADESİ, SURİYE VE IRAK

Yalçın'ın, Gülen'in iadesi ile Suriye ve Irak konularını muhatapları ile masaya yatırması ve Türkiye'nin beklentilerini dile getirmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra CIA direktörü Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edilmişti. Başbakan Binali Yıldırım da Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yapmıştı.

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