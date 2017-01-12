13.01.2017 03:00:52

Türkiye'den ilk açıklama: Yunanistan, adaları satışa mı çıkarıyor?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA



Açıklamada Türkiye'nin, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini denildi. Müftüoğlu, bunların hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını çeşitli kereler duyurduklarını belirtti. "Komşumuz Yunanistan'ın, gerek hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arz eden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz​" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ TÜRKİYE TARAFINDAN DOĞRULANDI

Müftüoğlu, söz konusu haberler hakkında şunları kaydetti:



"Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakan Yardımcısı (Santorinios), Yunan Parlamentosunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Yunan hükümetinin Ege'de 28 küçük adacığa yönelik iskan ve bayındırlık planlaması yaptığına değinmiştir."



HANGİ ADALAR?



"Ancak, söz konusu planlamanın Ege'deki hangi adacıkları kapsadığı açıklanmamıştır."

İLİŞKİLERDE "KIBRIS" GERGİNLİĞİ



48 yıldır devam eden Kıbrıs süreci Cenevre'de tekrar hareket kazandı. Yarım asırdır ilk kez bu kadar "reaksiyon" beklenen bir toplantılar silsilesi olan Cenevre görüşmeleri ilk günlerden sorunlarla başladı. Tarafların birbirlerine sundukları haritalarda toprak paylaşımı istişare edildi. Türkiye, yarı yarıya bir toprak paylaşımını kabul etmezken, talebi yüzde bir fazla şeklinde. BM'nin özel kasasında saklanan haritalar konusu henüz gündeme gelmeden başka bir kriz çıktı: Temsil düzeyi.



Yunanistan Türk askerinin adadan çekilmesini istiyor. Türkiye ise kesinlikle kabul etmiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aleksis Çipras'ın da katılması gereken toplantılarda temsil düzeyi "Dışişleri Bakanlığı" seviyesinde kaldı. Konu merak edilirken ilk açıklama Türkiye'den geldi. Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, Çipras'ın Cenevre'deki Kıbrıs konferansına katılmak için garantilerin kalkması şartını ortaya koyduğunu, bu sebeple katılım düzeyinin düştüğünü söyledi.



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