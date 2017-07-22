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Türkiye'den FETÖ'ye karşı B Planı
23.07.2017 09:29:32

Türkiye'den FETÖ'ye karşı B Planı

Yurtdışındaki FETÖ okullarını kapatmak veya devralmak için seferberlik başlatarak Maarif Vakfı’nı kuran Türkiye, bazı ülkelerde çıkarılan engellere karşı B planını devreye sokuyor.

20 ülkede 20 okul devralan Maarif Vakfı, şimdi de bazı ülkelerde kapatılmayan FETÖ okullarına karşı alternatif Türk okulları açacak. Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bosna ve Etiyopya gibi ülkelerde okulların Türkiye'ye devri veya kapatılması geciktiriliyor. Bunda da en büyük etken FETÖ'nün okullara yönelik yoğun bir siyasi lobi çalışması içine girmesi.
 
VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR
 
Pakistan yönetimi uzun süredir söz vermesine rağmen açılan davaları gerekçe göstererek kapatmaya ve devretmeye yönelik adım atmadı. Etiyopya'da ise FETÖ okullarını Alman şirketleri satın aldı.
 
AVRUPA, FETÖ İLE İLİŞKİLİ HİÇ BİR OKULU KAPATMADI
 
Avrupa ülkeleri de şimdiye kadar FETÖ ile ilişkili hiç bir okulu kapatmadı hatta kapatmak için bir adım atmadı. Avrupa'da FETÖ'nün 200'e yakın eğitim kurumu halen faaliyetleri sürdürüyor. Bosna'daki FETÖ okullarını da ABD şirketleri aldı. Bosna'da bina sahibinin Boşnak olduğu belirtilirken Maarif Vakfı'nın binayı almak için temas içinde olduğu dile getirildi.
 
60 ÜLKEYLE GÖRÜŞMELER SÜRDÜRÜLÜYOR
 
Hindistan yönetimi FETÖ'nün ilişkili olduğu 6 okulu kapatmaya yönelik girişimde bulunmadı. Avrupa ülkelerinin ve Kanada'nın Suriyeli göçmenleri FETÖ okullarına yönlendirdiği de belirtiliyor. Maarif Vakfı 60 ülkede yeni okul açılması veya okulların devralınmasıyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor.
 
İLK ÜLKE ÖZBEKİSTAN OLDU
 
FETÖ'nün okullarını ilk kapatan ülkelerden biri ise Özbekistan. Özbekistan'da FETÖ'nün 12 okulu kapatıldı.


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Türkiye'den FETÖ'ye karşı B Planı
Türkiye'den FETÖ'ye karşı B Planı
Yurtdışındaki FETÖ okullarını kapatmak veya devralmak için seferberlik başlatarak Maarif Vakfı’nı kuran Türkiye, bazı ülkelerde çıkarılan engellere karşı B planını devreye sokuyor.
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