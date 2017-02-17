18.02.2017 00:16:23

Türkiye'den Ermenistan'a referandum tepkisi!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yukarı Karabağ bölgesinde 20 Şubat'ta yapılacak referanduma tepki gösterdi...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yukarı Karabağ bölgesinde 20 Şubat'ta yapılacak 'anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun' sonuçlarının Türkiye tarafından tanınmayacağını açıkladı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çeyrek asırdır Ermenistan'ın işgali altında olan Yukarı Karabağ bölgesinde, 20 Şubat'ta anayasal değişikliklere ilişkin bir referandum" gerçekleştirileceğinin öğrenildiği belirtildi. Söz konusu referandumun uluslararası hukuk ilkeleri, BMGK kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) prensiplerinin açık ihlali niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri eylemler, Yukarı Karabağ ihtilafının barışçı yollardan kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara da zarar vermektedir. Ülkemiz, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek söz konusu eylemi kınamaktadır. Gayrimeşru gördüğümüz bu referandum ve sonuçları Türkiye tarafından tanınmayacaktır. Yukarı Karabağ ihtilafı Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir."

Geçen yıl nisanda Yukarı Karabağ temas hattı ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan çatışmaların, statükonun artık sürdürülemez olduğunu ve ihtilafın bir an önce barışçıl şekilde çözümlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, AGİT Minsk Grubu'nun üyesi olan Türkiye'nin, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

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