14.07.2017 17:59:38

Türkiye'den Çipras'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığınca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bir soruya cevaben Türkiye'ye yönelik sözleri hakkında açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığınca Yunanistan Başbakanı Çipras'ın bir soruya cevaben Türkiye'ye yönelik sözleri hakkında açıklama yapıldı.

'AYNEN İADE EDİYORUZ'

Açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 13 Temmuz günü Selanik'teki basın toplantısında, bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa, bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler, Başbakan Çipras'ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle, Yunanistan'da yetkili makamlarda bulunanların, ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz." denildi.

ÇİPRAS'IN SÖZLERİ

Çipras, "Ulusal haklarımızı korumak için hep hazırız. Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var. Dış politikada bir deyim var, köpeğin kendini koruması için havlamasına gerek yok. Biz de çok havlamıyoruz sonuç getirmek istiyoruz. Çok olay çıkarmaya gerek yok" demişti.