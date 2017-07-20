20.07.2017 10:09:03

Türkiye'den Almanya'ya çok sert tepki: Kabul edilemez

Almanya'nın Büyükada tutuklamalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Türkiye ve Almanya arasındaki gerilimde yeni perde. Almanya'nın aralarında kendi vatandaşı da olan altı aktivistin İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasını eleştirmesi, Ankara'dan sert tepki gördü. Dışişleri Bakanlığı, Berlin yönetiminin yaptığı yorumların TTürk yargısına müdahale olduüunu ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

"BÜYÜKELÇİMİZ İZAHATTA BULUNDU"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner'in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir. Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur.

"TÜRK YARGISINA MÜDAHALE, KABUL EDİLEMEZ"

Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır.

Söz konusu açıklamalardaki ifadeler, ülkemizi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standartı bir kez daha ortaya koymuştur."

BÜYÜKADA GÖZALTILARINDA 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Büyükada'da insan hakları toplantısına "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yapılan baskında gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de vardı.

5 Temmuz'da Büyükada'da, insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında toplantılar yapmak üzere yapılan buluşma polis tarafından basılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 8'i Türk, 1'i Alman, 1'i İsveç vatandaşı toplam 10 kişi, İstanbul Emniyeti'ndeki sorgularının ardından dün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti

Mahkemeye sevk edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Garavi, Peter Steudtner tutuklandı

Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün adli kontrolle serbest bırakıldı.