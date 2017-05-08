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Türkiye'den açlığın vurduğu Uganda'ya yardım eli
09.05.2017 14:34:21

Türkiye'den açlığın vurduğu Uganda'ya yardım eli

TİKA, şiddetli kuraklık ve El Nino'nun neden olduğu gıda krizinin pençesindeki Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya 32 ton gıda yardımı yapacak- Ülkenin kuzeyinde dağıtılacak yardımlardan yaklaşık 7 bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl bu ülkeye ziyaretinde açılması konusunda mutabakata varılan TİKA ofisinin yürüteceği faaliyetlerle Türkiye'nin Uganda'daki gör

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), şiddetli kuraklık ve El Nino kasırgasının yol açtığı gıda kriziyle mücadele eden Uganda'nın kuzeyindeki yaklaşık 7 bin kişiye 32 ton gıda yardımı yapacak.
TİKA, çoğunluğunu Güney Sudan'dan gelenlerin oluşturduğu 1 milyondan fazla mültecinin yaşadığı ülkede, kuraklık ve El Nino'nun neden olduğu gıda krizine çözüm bulmak amacıyla kuzeydeki Kitgum ve Arua şehirlerinde yaşayan bin 325
aileye yerel un (posho), pirinç, fasulye, tuz, sıvı yağ ve şekerden oluşan toplam 32 ton gıdayı dağıtacak. Bu kapsamda, ailelere dağıtılacak yardımlar bölgeye ulaştırıldı.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde düzenlenen gıda dağıtım törenine, Büyükelçi Ayşe Sedef Yavuzalp, Uganda Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Henry Oryem Okello, TİKA yetkilileri ile diğer ilgililer katıldı.
Törende konuşan Büyükelçi Yavuzalp, TİKA'nın 2008'den bu yana ülkede eğitim, tarım, sağlık ve birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. Yavuzalp, TİKA'nın gıda yardımından yaklaşık 7 bin kişinin faydalanacağının tahmin edildiğini dile getirdi.
Okello ise Büyükelçi Yavuzalp'in 2013'te ülkede göreve başlamasından bu yana Türkiye-Uganda ilişkilerinin daha da geliştiğini ifade ederek, Türkiye'de 100'den fazla Ugandalı öğrencinin burslu öğrenim gördüğünü söyledi.
Uganda'da TİKA ofisinin açılmasıyla ilgili çalışmaların son aşamada olduğuna dikkati çeken Okello, yakında Kampala'da TİKA ofisinin açılacağı bilgisini verdi.
- Güney Sudan'daki kıtlık bölge ülkelerini de etkiliyor
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Yavuzalp, törenin ardından konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son bilgilere göre iklim değişikliği, El Nino hava hareketlerinden kaynaklı yağış gecikmesi veya azalması ve kuraklık
nedeniyle hasat alınamadığını, tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, erozyonlar yaşandığını, hastalık ve tarım zararlılarının ürün kaybına sebep olduğunu anlattı.
"Uganda'da yaklaşık 10,9 milyon insan gıda yetersizliği yaşarken, 1,6 milyon kişi de gıda krizi içinde." diyen Yavuzalp, su kaynaklarının ve otlakların azalması sebebiyle sığır yetiştiriciliği yapılan başta kuzeydoğudaki Karamoja, kuzeydeki
Teso, Kitgum, Acholi, Batı Nil Bölgesi, güneybatı, merkez ve batı bölgeleri ile Elgon bölgesi olmak üzere birçok bölgenin bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
Yavuzalp ayrıca fasulye ve pirinç gibi temel gıda madde stoklarının tehlikeli seviyelere gerilediği, gıda fiyatlarının yükselmesi ve maddi imkansızlıklar sebebiyle halkın gıda ürünü temin edemediğini söyledi.
Büyükelçi Yavuzalp, 2013 Aralık ayında patlak veren ve on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine, 3,5 milyon kişinin ise yerlerinden olmasına yol açan iç savaşın daha da kötüleştirdiği Güney Sudan'daki kıtlığın, Uganda dahil bölge ülkelerine
mültecilerin akın etmesine neden olduğunu ve ülkelerin iç istikrarını tehdit eder noktaya ulaştığını vurguladı.
- TİKA'nın ofisi Türkiye'nin görünürlüğünü artıracak
TİKA, Uganda'da 2008'den bu yana mesleki eğitim, sağlık, gıda yardımı, radyoculuk, tarım ve terzilik gibi çeşitli alanlarda kalkınma yardımları yapıyor.
Bu yardımlar, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da daha görünür ve etkin olma amacına olumlu katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl ülkeye yaptığı ve bu düzeyde bir ilk olan tarihi ziyarette, TİKA Program
Koordinasyon Ofisinin açılması konusunda mutabakata varıldı. Ofis açıldığı takdirde TİKA projelerinin ve dolayısıyla Türkiye'nin Uganda'daki görünürlüğü daha da artacak.
TİKA'nın, ihtiyaç sahiplerine nakit para akışından ziyade proje bazlı kalkınma ve insani yardımlarının bu tür yardımların akışının kontrolünde sorunların yaşandığı Afrika ülkeleri için en uygun model. Bu model, yardımın ihtiyaç sahiplerine
doğrudan ve eksiksiz ulaşmasına ve Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ayırdığı mali kaynakların amacına uygun şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.
Afrika ülkelerinde özellikle kırsal kesimlerde yaşanan kuraklık ve kıtlık nedeniyle ortaya çıkan gıda probleminin giderilmesi amacıyla TİKA'nın 2013'te ramazanda Uganda'nın kırsal bölgelerinde 45 bin dolarlık gıda yardımı yaptı. Ayrıca Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iş birliğinde tarım ve hayvancılık alanında teknik yardım ve ikili iş birliği çalışmaları kapsamında Nil Nehri'nin kaynağının bulunduğu Jinja kentine 100 tonluk su tankı hibe edildi.
TİKA, iki yıl önce de teknolojik ekipmanlarla donatılan ambulansı Rakai ilçesine hibe etti. Bölgede sağlık alanında da çalışmalar yürüten TİKA, aşçılık, terzilik ve bilişim alanlarında mesleki eğitim verecek Kamuli kentindeki Nawanyago
Teknik Enstitüsüne teçhizat yardımı yaptı.
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