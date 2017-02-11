11.02.2017 17:26:49

Türkiye'deki çobanlar Bursa'da buluşacak

Türkiye'deki çobanlar Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir araya gelecek.

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Türkiye'deki çobanlar Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir araya gelecek.Ankaralı çoban Bülent Yaşar, küçükbaş hayvancılık ve ekipmanları tanıtımı yapacaklarını belirterek, "Karacabey ilçesinde yapacağımız bu faaliyete Türkiye'nin her tarafından değişik ırklar gelecek. Bu bütün çobanların düzenleyeceği bir faaliyettir. Sadece küçükbaş hayvan olacak, başka hayvan olmayacak. Karacabey'de gerçekleştireceğimiz faaliyetimiz 12-14 Mayıs tarihleri arasında olacak. Bütün çobanları davet ediyoruz" dedi.