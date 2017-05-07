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Türkiye'deki 50 bin yabancıya 'sosyal uyum' eğitimi
08.05.2017 11:22:33

Türkiye'deki 50 bin yabancıya 'sosyal uyum' eğitimi

Dünya İnsan Hakları ve Yabancılar Koordinasyon Merkezi Derneğince, Türkiye'deki yerleşik yabancı ve diplomatik misyon temsilcilerinin Türk kültürüne uyum sağlaması ve Türkçeyi öğrenmeleri için 'Ömer Halisdemir Sosyal Uyum ve Kapasite Geliştirme Projesi' başlatıldı- Proje kapsamında 2022'ye kadar 50 bin yabancının eğitim alması hedefleniyor- YAKOM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Işık:- 'Ülkemiz

SEFA ŞAHİN - Dünya İnsan Hakları ve Yabancılar Koordinasyon Merkezi (YAKOM) Derneği, Türkiye'deki yerleşik yabancı ve diplomatik misyon temsilcilerinin Türk kültürüne uyum sağlaması ve Türkçeyi öğrenmeleri için "Ömer Halisdemir Sosyal Uyum ve Kapasite Geliştirme Projesi" başlattı.

Proje ile 2022'ye kadar 50 bin yabancının eğitim alması hedefleniyor.

YAKOM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 2011'de kurulduğunu, insan hakları alanında çeşitli paneller ve sempozyumlar düzenlediklerini söyledi.

Işık, "Ömer Halisdemir Sosyal Uyum ve Kapasite Geliştirme Projesi"ni de bu kapsamda 5 yıl içerisinde 50 bin yerleşik yabancı ve diplomatik misyon temsilcisi ile Türk vatandaşları için geliştirdiklerini anlattı.

Türkiye'deki sosyal ve kültürel olaylara duyarsız kalmadıklarını belirten Işık, bundan dolayı projede 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit edilen Ömer Halisdemir'in isminin yer aldığını kaydetti.

- "Anadolu ve Türk kültürü tanıtılacak"

Işık, projenin iki aşamadan oluştuğuna işaret ederek, bunlardan birincisinin Türkiye'deki yerleşik yabancılara ve diplomatik misyon temsilcilerine yönelik "sosyal uyum", ikincisinin ise Türk vatandaşlara yönelik "kapasite geliştirme" eğitimi olduğunu aktardı.

Ortak dilde iletişim kurabilmeleri için yabancılara Türkçe A1, A2 ve B1 seviyesinde dil eğitimi verileceğini kaydeden Işık, Anadolu ve Türk kültürünün tanıtılacağını, Türkiye'nin idari, eğitim, ekonomik yapısının yanı sıra diyanet perspektifi ile yabancılara din hizmetleri verileceğini dile getirdi.

Eğitim sistemi, diploma denkliği ve Türkiye bursları konusunda MEB uzmanlarının görevlendirileceğini söyleyen Işık, "Ülkemizi uluslararası mecralarda çok daha etkin ağızlardan en net, doğru bilgilerle tanıtılması hususunda 'gönüllü kültür elçileri' oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Kursiyerlere 20 lira cep harçlığı verilecek"

Projenin ikinci aşamasında yer alan Türk vatandaşlara yönelik kapasite geliştirme eğitimiyle akademik eğitim almış mevcut işsiz gençleri girişimci ekonomiye kazandırmak istediklerini belirten Işık, İŞKUR'un kursiyerlere günlük 20 lira "cep harçlığı" vereceğini, bunun da bir cazibe oluşturacağını vurguladı.

Işık, "Kapasite geliştirme eğitimi kapsamında, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Temel Eğitimi vereceğiz. Ardından Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarına yönelik proje döngüsü ve proje yazma eğitimi vereceğiz. Eğitimlere, teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında Türkiye'nin önde gelen kurumlarından uzmanlar katılacak ve bu alanda seminerler verilecek, kişisel gelişim eğitimleri verilecek." diye konuştu.

Işık, proje paydaşlarından İŞKUR'a kayıtlı olmayan vatandaşların da "kapasite geliştirme" eğitiminden faydalanabileceğini bildirdi.

Bu sayede kişilerin kendilerine ve çevresindekilere istihdam alanı oluşturacağına dikkati çeken Işık, projenin Milli İstihdam Seferberliği ile paralellik taşıdığının altını çizerek, "Projenin finansmanı, ilgili 20 kamu paydaşı ve derneğimizin özverisiyle sağlanacak. Kamudaki mevcut enerji işlenerek proje sıfır maliyetle gerçekleştirilecek." dedi.

- "2 milyonu zorlamak istiyoruz"

Işık, eğitimlerin 15 Mayıs'ta Ankara'nın Yenimahalle ve Çankaya ilçesinde Ankara Valiliğine bağlı halk eğitim merkezlerinde başlayacağı bilgisini verdi.

Projeyi nüfus yoğunluğu yüksek diğer şehirlerde de devam ettirmek istediklerini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Bir sene içerisinde, Ankara'da sosyal uyum eğitimleriyle 500-800, kapasite geliştirme eğitimlerinde ise asgari 10 bin veya 20 bin kişiye ulaşılacağız. Proje kapsamında ise, özellikle Türk vatandaşlarımız için konuşuyorum, 2022'ye kadar asgari 1 milyonun üzerine çıkmak istiyoruz ve 2 milyonu zorlamak istiyoruz. 5 yıl içerisinde yerleşik yabancılar için 40-50 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."


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