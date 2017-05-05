05.05.2017 18:04:17

Türkiye'de yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:- 'Ben, kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye 1,5 milyon dolar yatırım yapan biri, bunu belli bir kalıcılık çerçevesi içerisinde değerlendiriyordur. Onun ayağını bu şekilde ısındırabilirsek arkasından daha fazlası da gelecektir'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye'de yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin, "Ben, kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye 1,5 milyon dolar yatırım yapan biri, bunu belli bir kalıcılık çerçevesi içerisinde değerlendiriyordur. Onun ayağını bu şekilde ısındırabilirsek arkasından daha fazlası da gelecektir." dedi.

Olpak, 96'ncı MÜSİAD Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İnegöl ilçesinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Bir gazetecinin, "Türkiye'de en az 1,5 milyon dolar tutarında yatırım yapan yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı verilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Olpak, "Herkes kendi ülkesine yabancı yatırımı, kendi sermaye birikimi yeterli olmadığı yerde çekmek istiyor. Bunu yapmanın yollarından birisi de vatandaşlık vermek." diye konuştu.

Olpak, farklı Avrupa ülkelerinde bu yatırım miktarının 300 bin avrolara kadar indiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bakıldığında aslında sanki Türk vatandaşlığı hızlı bir şekilde elde edilen bir şeymiş gibi algılanabiliyor. Biz hala çıtayı yüksekte tuttuğumuz bir noktadayız. Ben, kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye 1,5 milyon dolar yatırım yapan biri, bunu belli bir kalıcılık çerçevesi içerisinde değerlendiriyordur. Onun ayağını bu şekilde ısındırabilirsek, arkasından daha fazlası da gelecektir. Etrafımıza, rekabet içinde olduğumuz ülkelere bakalım. Uzaklara gidelim. Yıllardır Kanada'nın, Avustralya'nın uyguladığı rejimlere bakalım.

Haydi onlar çok uzak ama Avrupa'ya bile bakıldığında biz bunu uzun zamandır ifade eden taraflardandık. Doğru bir strateji olduğu kanaatindeyim. Elbette paranın dışında vatandaşlığa geçmenin farklı kriterleri olacaktır. Onu konuşmuyoruz ama bu önemli bir karardır."