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Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)

Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.





Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
Motosiklet kazası kask kamerasında
Motosiklet kazası kask kamerasında
Eyüp'te bir gencin motosikletiyle yaptığı kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Bacağı kırılan ve bir daha motosiklete binmesi yasaklanan genç, diğer motosiklet kullanıcılarını uyarmak için kaza anını sosyal medyada paylaştı.
Aşkale’de çığ düşen yol ulaşıma kapandı
Aşkale’de çığ düşen yol ulaşıma kapandı
Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Kapıkale Mahallesi yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
3 dakikada plazmayı çalıp kaçtılar
3 dakikada plazmayı çalıp kaçtılar
İstanbul Ataşehir’de adaklık kurban satan bir kişinin ofisine bıçak ve tornavida yardımıyla açtıkları kapıdan giren iki kişi, iş yerindeki plazmayı çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yoldan çıkan otobüs trenle çarpıştı
Yoldan çıkan otobüs trenle çarpıştı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü trenle çarpıştı.
İzmir Marşı olarak bilinen Kafkasya Marşı
İzmir Marşı olarak bilinen Kafkasya Marşı
İzmir Marşı olarak bilinen ve son günlerde tekrar popüler hale gelen marşın aslında I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'ne ithafen 'Kafkasya Marşı' olarak yazıldığı ve bestelendiği çok az kişi tarafından biliniyor. Twitter'da Kafkas Marşı'nı paylaşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 'Hayırcıların kullandığı İzmir Marşı'nın, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'ya ithafen yazılan Kafkasya Marşı olduğunu biliyor muydunuz?' diye sordu.
Kayseri dondu: Eksi 22
Kayseri dondu: Eksi 22
Kayseri’de sıfırın altında 22 dereceyi bulan hava sıcaklıkları kentteki havuzlar ve fıskiyeleri dondururken, vatandaşlar da soğuk havada işe gitmekte zorluk çekti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kardak denetimi sürüyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kardak denetimi sürüyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kardak denetimi sürüyor
İsrail Batı Şeria'da 3 bin fanatik yerleşimciyi tahliye etti
İsrail Batı Şeria'da 3 bin fanatik yerleşimciyi tahliye etti
Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi bugün boşaltıldı.
Buzlanmaya karşı Van Gölü suyuyla önlem
Buzlanmaya karşı Van Gölü suyuyla önlem
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmanın önlenmesi için Van Gölü’nün sodalı suyu kullanılıyor.
Hırsızlar 2 tonluk çelik para kasasını sokak ortasında bırakıp kaçtı
Hırsızlar 2 tonluk çelik para kasasını sokak ortasında bırakıp kaçtı
Gaziantep'te hırsız ya da hırsızlar, marketten çaldıkları 2 tonluk çelik pasa kasasını taşıyamayınca sokak ortasında bırakarak kaçtı.
Zeytinburnu açıklarında yan yatan gemi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında yan yatan gemi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı 'Tallas' isimli gemi, yan yattı. Yan yatan gemi ve gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Haftanın Notları
Haftanın Notları
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Esed'in Doğu Guta'ya yaptığı gaz saldırısının delilleri
Esed'in Doğu Guta'ya yaptığı gaz saldırısının delilleri
Doğu Guta'nın Merc bölgesinde Rus üretimi patlamamış mühimmatlar görüntülendi.
Savaşta ağabeylerini kaybetti, 5 çocuğuyla Adana'ya sığındı
Savaşta ağabeylerini kaybetti, 5 çocuğuyla Adana'ya sığındı
Suriye'de devam eden iç savaşta 2 ağabeyini kaybeden Yasin El Hüseyin, 5 çocuğuyla Adana'da bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
Diriliş 'Ertuğrul' 75.Bölüm Fragmanı
Diriliş 'Ertuğrul' 75.Bölüm Fragmanı

Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçişler başladı.
Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçişler başladı.
Hizmete girdiği tarihten itibaren akşam saat 21.00'a kadar geçiş yapılan Avrasya Tüneli'nde bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı.
Nijerya’da 4.7 Milyon Kişi Açlıkla Karşı Karşıya
Nijerya’da 4.7 Milyon Kişi Açlıkla Karşı Karşıya
Nijerya’da Boka Haram’ın kontrolünde bulunan bölgelerde 4.7 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 1.8 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var.
Yunan sahil güvenlik Türk kara sularını ihlal etti
Yunan sahil güvenlik Türk kara sularını ihlal etti
Yunanistan sahil güvenliğine ait botlar, Türk kara sularına girdi. Türk Sahil Güvenlik botları, kısa sürede Yunan botlarına müdahale etti.
Rize’de kar hayatı felç etti
Rize’de kar hayatı felç etti
Rize’de dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı felç etti.
Diyarbakır’da tarih beyaza büründü
Diyarbakır’da tarih beyaza büründü
Diyarbakır’da, dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar, UNESCO’nun dünya kültürel miraslar listesine aldığı Diyarbakır Surlarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Motosiklet bakkalla böyle daldı
Motosiklet bakkalla böyle daldı
Osmaniye’de kontrolü kaybolan bir motosikletin bakkal dükkanına girmesi MOBESE kamerasına yansıdı.
Derste uygunsuz şekilde oturan öğretmene soruşturma
Derste uygunsuz şekilde oturan öğretmene soruşturma
Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi'ndeki bir sınıfta öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken öğretmen Hüseyin A.'nın sandalyede uygunsuz bir şekilde oturması ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kırıkkale Valililiği soruşturma başlattı.
Balıkçılar ve kurtlar bir arada
Balıkçılar ve kurtlar bir arada
Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Çıldır Gölü’nde balık tutan vatandaşlar, göl üzerine yiyecek aramaya gelen kurtlarla birlikte objektiflere yansıdı.

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