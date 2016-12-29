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'Türkiye'de kim terörist ise o Kosova için de teröristtir'
29.12.2016 21:29:59

'Türkiye'de kim terörist ise o Kosova için de teröristtir'

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi, 'Türkiye'de kim terörist ise o Kosova için de teröristtir

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi, "Türkiye'de kim terörist ise o Kosova için de teröristtir. Bu konuda hiç tavizimiz yoktur. Terörist teröristtir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladığı Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. FETÖ'nün en yoğun örgütlenme ağına sahip olduğu yerin Kosova olduğunu belirten Erdoğan, mücadelenin yurtiçinde ve yurtdışında sürdürüleceğini, cinayetlerin ve dökülen kanların hesabının sorulacağını ifade etti.

Türkiye için terörist olanın Kosova için de terörist olduğunu belirten Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, bu konuda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

"CİNAYETLERİN, DÖKÜLEN MASUM KANLARIN HESABINI MUTLAKA HUKUK İÇİNDE SORACAĞIZ"

Türkiye'nin Kosova'nın meselelerini kendi meselesi olarak gören yegane ülke olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar TİKA, YTB, Yunus Emre enstitüsü, belediyeler, üniversiteler ve STK'lar aracılığı ile Kosova'nın her zaman yanında olduklarının altını çizdi. Erdoğan, Kosova'daki NATO bünyesindeki Türk askerleri ile Kosova'nın güvenliğine destek verildiğini, ortak gayretler neticesinde Kosova'nın bugün uluslararası toplumun güvenilir bir ortağı ve bölgesinde istikrarın teminatı olduğunu belirtti. "Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için tartışılmazdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, Kosova'yı 113 ülkenin tanıdığını, bu sayının artması için çabalarının sürdüğünün altını çizdi.

Konuk Cumhurbaşkanı Taçi ile yaptığı görüşmede neleri ele aldıklarını anlatan Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimini, FETÖ ile mücadelemizi ve bu mücadelede dost ülkelerden beklentilerimizi konuştuk. Balkanlar'da FETÖ terör örgütünün en yoğun örgütlenme ağına sahip olduğu yer ne yazık ki Kosova. FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürelerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi yurtiçinde ve yurtdışında sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanların hesabını mutlaka hukuk içinde soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin elebaşlarının, militanlarının peşlerini bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için tehdittir. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar bu korkunç gerçeği ortaya koşmuştur. Türkiye Maarif Vakfı kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede Afrika'dan Asya'ya kadar birçok bölgede çalışmalar yürütüyor. FETÖ'nün gerçek niyetinin farkına varan ülkeler de evlatlarını, genç nesillerini bu yapının elinden çekip almaya başladılar. Bu konuda Kosovalı kardeşlerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Şuandaki mevcut müfredat, eğitim-öğretim anlayışından çok daha kaliteli eğitim-öğretim anlayışını Maarif Vakfı vasıtasıyla ve Kosova'daki muadilleri ile birlikte el ele vererek yapabileceklerdir" dedi.

Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumları ile bütünleşme yolunda attığı adımlardan Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Bugüne kadar Kosova'nın kalkınması için elimizden gelen çabayı gösterdik. İşadamlarımızın bu ülkeye yatırım yapmasını teşvik ettik. Ülkemizin Kosova'daki toplam yatırımlarının miktarı 350 milyon dolara ulaşmıştır. Türk müteşebbisleri bankacılık, sigorta, sağlık, gıda, üretim, inşaat, ulaşım ve tekstil gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımız şuan itibariyle 10 bin Kosovalıyı istihdam ediyor. İkili ticaret hacmimiz ise bu yılın ilk 10 ayında 221 milyon dolar oldu. Bu rakamı çok daha yukarılara taşımakta kararlıyız. 2013 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasının iç onay süreci geçen yıl Türkiye'de tamamlandı. Kosova'daki onay sürecinin de bir an önce tamamlanması konusunu mevkidaşımla görüştük ve mutabık kaldık. Kosova'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Kosova kökenli vatandaşımız da iki ülke arasında insani köprü vazifesi görüyor. Kosova'daki Arnavut kardeşlerimiz ile Türkiye'deki Arnavut kardeşlerimiz de bir köprü vazifesi görüyor. Dolayısıyla çift dikiş bir dayanışma söz konusu" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KİM TERÖRİST İSE O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"

Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu belirten ve iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çeken Hashim Taçi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye ve Türk halkı ile dayanışma gösterdiklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Taçi, "O geceden sonra Kosova Cumhuriyeti olarak açıklamada bulundum. Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de kim terörist ise o Kosova için de teröristtir. Bu konuda hiç tavizimiz yoktur. Terörist teröristtir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Taçi, Türkiye'nin Kosova'da üçüncü büyük yatırımcı konumunda olduğunu söyledi. Kosova'nın yatırımcılara kapılarını açtığını ve yatırımcıların Kosova'da daha az bürokrasi ile karşılaşacaklarını kaydeden Taçi, Kosova'ya uluslararası alanda verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin Kosova'yı tanıyan ilk ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Taçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova'nın bağımsızlığında kendisini arayan ilk lider olduğunu söyledi.
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