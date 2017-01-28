28.01.2017 17:11:11

Türkiye'de ilk kez Futins maçı düzenlendi

Türkiye'de ilk kez 10 ülkenin katılımıyla 'Futins (Paten ile Oynanan Futbol) Uluslararası Dostluk' maçı düzenlendi.

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Türkiye'de ilk kez 10 ülkenin katılımıyla "Futins (Paten ile Oynanan Futbol) Uluslararası Dostluk" maçı düzenlendi.Türkiye'de ilk kez paten pisti olmamasına rağmen Trabzon'da düzenlenen "Futins Uluslararası Dostluk" 10 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. KTÜ Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Futins Uluslararası Dostluk maçında Türkiye'de bir federasyon kurulmasına katkı sağlamak amaçlandı.Dünya Futins Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Trabzon Paten Kulübü Başkanı Hasan Adanur, 2014 yılında 5-6 arkadaşla beraber paten kulübünü kurduklarını belirterek, "Sonrasında yurt içi ve yurt dışındaki arkadaşlarla beraber irtibata geçtik. Bu sporu nasıl yayabiliriz diye çalışmalara başladık. Olimpiyat sporu olduğu için federasyonunun kurulması için elimi taşın altına koymamız gerektiğini düşündük. Yurt dışında bu işi yapan 40 ülke ile irtibata geçtik. Bunların 20 tanesini şehrimize çağıracaktık fakat imkanlardan ötürü 10'a düşürdük. Dünya şampiyonası oynanan bu sporu Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu futbol oyunu futsal ve paten ile oynanan futins oyunu. 5 sahada, 4 yedekle oynanan sınırsız oyuncu değiştirebileceğin bir oyun. Denge oyunu olduğu için dışarıdan görüldüğü gibi değil. Vücudun ve beynin yapmak istediklerini ayakların yapamaması insana farklı duygular kazandırıyor. Bunu insanların denemesini isteriz" dedi.İmkanların yetersiz olması nedeniyle eğitimlerini okulların spor salonlarında gerçekleştirdiklerini kaydeden Adanur, "İlklerin önü her zaman açıktır bayrağı alıp götürürler. Paten sporunu yaptığımızı duyan herkes sürekli bizi arayarak nasıl katılabiliriz diye soruyorlar. Fakat imkanlarımız yeterli olmadığı için zaman zaman bazı okulların spor salonlarında eğitim veriyoruz. Önünün çok açık bir spor olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.