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Türkiye'de gazete ve dergilerin sayıları düştü
27.07.2017 11:42:00

Türkiye'de gazete ve dergilerin sayıları düştü

Türkiye'de 2012 yılında 3004 olan gazete sayısı 2527’ye indi, 4105 olan dergi sayısı ise 3738'e düştü.

Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 6 bin 265 gazete ve dergi yayımlanırken bu yayınların yüzde 59,7'sini dergiler oluştururken gazete ve dergilerin tirajları bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 1 milyar 705 milyon 225 bin olarak gerçekleşti.

Ajans Press'in TÜİK verilerini derlediği yıllık yayın araştırmasında, yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7'sini yerel yayınlar, yüzde 6,6'sı ulusal, yüzde 2,6'sı ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Dergilerin ise, yüzde 54,8'i ulusal, yüzde 39'u yerel, yüzde 5,8'i bölgesel yayın olarak çıkış gösterdi.

Her geçen yıl azalan gazete ve dergi sayıları ise dikkat çekti. 2012 yılında 3004 olan gazete sayısı 2527'ye inerken, 4105 olan dergi sayısı ise günümüz itibariyle 3738 olarak belirlendi.


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