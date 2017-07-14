14.07.2017 12:20:18

Türkiye'de 90 gün izinsiz çalışabilecekler

Çay ve fındık hasadı için Gürcistan'dan gelen mevsimlik işçiler izinsiz bir şekilde 90 gün boyunca çalışabilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı mayıs ayında yayımlanan genelgede Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e çay ve fındık hasadı için gelen Gürcistan uyruklu mevsimlik işçilerin kalma sürelerine düzenleme getirildi. Düzenlenmeye göre, önceki yıllarda izinli bir şekilde çalışan mevsimlik işçiler, izin almaksızın Türkiye'de 90 gün çalışabilecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:



"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgi yazısı Karadeniz bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizde yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçilerine ihtiyaç olduğunu duyulduğu özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesi temin ihtiyaç duyulan iç gücünün kendi insan gücü kaynağımızdan karşılanamadığı hallerde yabancı iş gücü istihdamı ile karşılanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiş. Bununla birlikle 6735 sayılı uluslararası iş güç kanunun 'çalışma izni muafiyeti' 13 maddesi çerçevesinde anılan illerde mevsimlik tarım (çay-fındık) çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılarının Türkiye'deki kalma sürelerinin geçmeme kaydı ile bir takvim yılında en fazla 90 gün süre ile çalışma izninden muaf olarak çalışabileceklerinden bahisle ilgili yazıdan belirtilen hususların Bakanlığımızca da uygun bulunması ile ilgi icra birimlerine iletilmesi hususu talep edilmiştir. Bu kapsamda bahse konu illerde mevsimlik tarım (çay-fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlığımızca müştereken belirtilen esaslara uygun olmak şartı ile çalışma izninden muaf tutulacaktır."