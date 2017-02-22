22.02.2017 13:24:05

'Türkiye'de 2016 yılında bir milyonun üzerinde buzağı ölümü gerçekleşti'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon üzerinde buzağının bakımsızlık ve dikkatsizlik nedeniyle öldüğünü söyledi.

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon üzerinde buzağının bakımsızlık ve dikkatsizlik nedeniyle öldüğünü söyledi.Antalya Ticaret Borsası Şubat Ayı Meclis Toplantısında Türkiye'deki hayvancılık sektörünün sıkıntıları konuşuldu. Mecliste konuşan ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, 2016 yılında Türkiye'de buzağı ölümlerinde artış yaşadığını kaydetti. Bakım şartları, dikkatsizlik, buzağıyı annenin yanında yaşatmak gibi sebeplerin, ölümleri arttırdığına dikkat çeken Simav, konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının duruma el attığını söyledi."1 milyon buzağı öldü"2016 yılında Türkiye'de 1 milyon buzağının öldüğünü söyleyen Simav, "Beslenme, barınak şartları, annesiyle birlikte aynı yerde bulunmasından dolayı bu ölümler gerçekleşiyor. Özellikle Türkiye'nin doğusunda bu rakamın fazla olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi ise soğuk hava koşullarından dolayı buzağı üşümesin diye hayvan annesinin yanına konuluyor. Anneden çıkan gazlar buzağıyı ölüme götürüyor" dedi.Bakanlıktan teşvik2016 yılında 550 bin adet ithalat gerçekleştiğini kaydeden Simav, ölüm rakamlarının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 0-4 ay arasındaki buzağıların ölmemesi adına hayvancılıkla uğraşanlara 350 ile 500 TL arasında bakım teşvik yardımı yaptığını söyledi. Simav, uygulamayla birlikte buzağı ölümlerinin önüne geçilebileceğini ifade etti."Dışa bağımlılığı arttırıyor"ATB Başkanı Ali Çandır ise Türkiye'deki buzağı ölümlerinin de çok ciddi düzeyde oluştuğunu belirterek, bunun dışa bağımlılığı arttırdığını söyledi. Çandır, bir taraftan hayvan ithal edebilmek için çabalarken, diğer taraftan ortaya çıkan buzağı ölümleri ciddi bir boyuta ulaştı. Bu da dışa bağımlılığı arttırıyor" dedi.