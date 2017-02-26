26.02.2017 18:31:18

Türkiye Büyükler Tırmanış Boulder Şampiyonası

Malatya'da düzenlenen ve 20 kadın, 33 erkek sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi

Türkiye Büyükler Tırmanış Boulder Şampiyonası'nın ilk ayağı Malatya'da sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona çeşitli illerden 20 kadın, 33 erkek sporcu katıldı.

Şampiyonanın finallerinde kadınlar kategorisinde İstanbul Kartal Belediye Spor Kulübünden Lara Özak birinci, Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübünden Sevda Geyik ikinci ve Bursa Demirtaş Spor Kulübünden Ayşe Narmanlı üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise İstanbul Doğa Aktiviteleri Derneği Spor Kulübünden Övgün Yıldırım birinci, İstanbul Kartal Belediye Spor Kulübü Derneğinden Ahmet Güner ikinci ve İstanbul Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden Zeki Ozan Atasoy üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Makas, şampiyonanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar ve erkeklerde ilk üç sırayı alan sporcuların, İstanbul'da düzenlenecek ikinci ayak yarışmalara katılacağını söyledi.

Makas, çok güzel, izleyici sayısı fazla neşeli bir yarışma olduğunu belirterek, "Malatya bizim için çok önemli. İnönü Üniversitesi bu tesisleri bizlerle paylaştı. Rektörümüze ve personeline misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bu yıl olimpik spor olduk, buralardan olimpiyatlara gidecek sporcuları seçiyoruz. Nisan ayında federasyon olarak Türkiye genelinde okullarda geniş çaplı tarama yapacağız. Bununda ilk ayağı Malatya'da. Ailelere bu spor için çocuklarını yönlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Şampiyona sonrası düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.