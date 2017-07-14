14.07.2017 14:28:02

Türkiye büyükelçisinden flaş S-400 açıklaması!

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye ile Rusya arasında S-400 görüşmelerinin devam ettiğinin açıkladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye'ye Rus hava savunma sistemi S-400 bataryalarının sevk edilmesine ilişkin yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, teknik görüşmelerinse iyi ilerlediğini söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan habere göre Diriöz, Rossiya Segodnya haber ajansında düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 görüşmelerine ilişkin soru karşısında, "İlerleme var. Teknik görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Temaslar devam ediyor" dedi.

Bloomberg haber ajansı, Rusya ve Türkiye'nin S-400 anlaşmasına son şeklini verdiğini iddia etmişti. Bloomberg'in haberinde, Türkiye'nin iki S-400 bataryası için 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği öne sürülmüştü. Bu iddia, ne Rusya ne de Türkiye tarafından yalanlanmadı.