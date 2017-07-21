21.07.2017 09:13:35

Türkiye, Brezilya'ya set vermedi

Deaflympics Samsun 2017'de erkekler voleybol müsabakasında A grubunda turnuvanın favorisi Brezilya ile karşılaşan Türkiye, karşılaşmayı set vermeden 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı voleybolcular, turnuvanın ilk karşılaşmasını otoriteler tarafından favori olarak gösterilen Brezilya ile oynadı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı binlerce taraftar izledi. Milliler, Sambacıları 25-16, 25-9 ve 25-11'lik setlerle yenerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Ortak geçen ilk sette seyircinin de etkisiyle havaya giren ay-yıldızlılar, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. seti 25-9 gibi farklı bir skorla önde kapatan milliler, son seti de 25-11 kazanarak turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Türkiye'de Hilmi Can Çiçek, kazandırdığı 15 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.