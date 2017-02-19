19.02.2017 16:59:44

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup maçı

Türkiye Bölgesel Amatör lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan maçta, Osmaniyespor FK rakibi İskenderunspor 1967 takımını 3-1 yendi. Aldığı 3 puanla puanını 45'e çıkaran Osmaniyespor FK, en yakın rakibinin 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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Türkiye Bölgesel Amatör lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan maçta, Osmaniyespor FK rakibi İskenderunspor 1967 takımını 3-1 yendi. Aldığı 3 puanla puanını 45'e çıkaran Osmaniyespor FK, en yakın rakibinin 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.7 Ocak Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Eskişehir bölgesinden Safa Bozdağ ve Alp Osman Karaosmanoğlu ile Kütahya bölgesinden Hicri Yıldırım hakem üçlüsünün yönettiği maçta Osmaniyespor FK'nın gollerini 19. Dakikada Hakan Doğan, 24. Dakikada Çetiner Tuncer ve 65. Dakikada Özgür Bayır attı. Konuk İskenderun takımının golünü ise 42. Dakikada Muhammet Kaba kaydetti. Osmaniyespor FK'lı futbolcular sahaya 'Terörü Lanetliyoruz' yazılı pankartla çıktılar.Bu arada maçı protokol tribününde izleyen Vali Kerem Al, maçın bitiminden sonra sahaya inerek, maçtan galibiyet ile ayrılan Osmaniyesporlu futbolcuları tebrik etti.5. Grup'ta 45 puan ile liderliğini sürdüren Osmaniyespor FK, üst üste altıncı galibiyetini aldı. Osmaniyespor FK, 26 Şubat'ta deplasmanda Silifke Belediyespor'a konuk olacak.