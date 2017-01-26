26.01.2017 21:22:01

Türkiye, Bişkek'e hastane inşa ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 52 yataklı modern bir hastane inşa ediyor.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Evren Rutbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a bir sözü olarak Bişkek'te "Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek Hastanesi" ismini taşıyacak modern bir hastane inşa edildiğini söyledi.

Rutbil, hastane inşaatının yüzde 40'ının tamamladığını, bu yılın sonunda hizmete hazır hale gelmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Projenin ülkede beğeni ve ilgi ile karşılandığını, hizmete girmesinin sabırsızlıkla beklendiğini dile getiren Rutbil, Türkiye ve Kırgızistan'ın ortak işleteceği hastanenin işletme koşullarını belirlemek için şubatta Türkiye'den bir heyetin geleceğini söyledi.

Kırgızistan'da sağlık sektörünün gelişmesine ivme kazandıracağı düşünülen hastanenin üstün özelliklere sahip modern bir hastane olacağını vurgulayan Rutbil, Türkiye'nin, inşaatı tamamlanmasının ardından hastaneye her türlü ekipman yardımı ile personele eğitim verilmesi gibi konuları da üstleneceğini dile getirdi.

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