25.02.2017 18:05:52

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Genç Uşak Spor Kulübü'nü 41-26 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 23-10 üstünlükle kapadı.

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Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Genç Uşak Spor Kulübü'nü 41-26 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 23-10 üstünlükle kapadı.Salon: Atatürk Spor SalonuHakemler: Alican Kaya, Erman YeşilKastamonu Belediyespor: Anca Mıhaela Rombesic, Yasemin Güler 10, Andrea Seric 3, Yeliz Yılmaz 2, Sıla Aydın 2, Darıa Kot, Serpil İskenderoğlu 2, Sonja Bayjaktarovic, Anastasıa Sinitsyna 4, Cumhuriye Hodzic, Ceren Demirçelen 4, Patrıca Da Sılva 9, Marıja Shteriova 5Teknik Direktör: Hakan GünalGenç Uşak Spor Kulübü: Honoree Batanali, Cecile Annıemben 6, Yanıcr Baniomo 11, Buse Ay, Virpinie Viviane Nqoganp 3, İrem Köseler 2, Seher Ay 3, Sevgül Mercan, Büşra Yaşar 1Teknik Direktör: Mustafa Yalımİlk yarı: 23-10İki dakika cezası alanlar: Sıla Aydın, Sınıtsyna, Ceren Demirçelek, Marıja Shteriova (Kastamonu Belediyespor) Cecile Annıemben, Yanıcr Baniomo, Virpinie Viviane Nqoganp (Genç Uşak Spor Kulübü)Sarı Kartlar: Yasemin Güler, Anastasıa Sınıtsyna (Kastamonu Belediyespor), Cecile Annıemben, İrem Köseler, Sevgül Mercan (Genç Uşak Spor Kulübü)