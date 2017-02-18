18.02.2017 20:26:51
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında İzmir temsilcisi Petkimspor, sahasında Pertevniyal'ı 86-69'luk skorla mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında İzmir temsilcisi Petkimspor, sahasında Pertevniyal'ı 86-69'luk skorla mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Fazilet Gülter xx, İsmail Binbir xx
Petkim Spor: Terrance Orlndo Campbell xxx 17, Murat Kaya xxx 15, Recep Doğrusöz xxx 11, Polat Kaya xxx 9, Kenan Bajramovic xxx 16, Gökhan Karabıyık xxx 10, Ali Ulaş Peker xx 4, Emir Koç xx 4, Can Terzioğlu x, Önder Külçebaş x, Ediz Oktay x
Başantrenör: Burak Gören
Pertevniyal: Klavs Cavars xxx 17, Lateef Osarıo Mcmullan xxx 13, Nedim Yücel xxx 12, Adem Ören xxx 11, Gurur Baybora xx 7, Cağdas Erdoğan xx 7, Tamer Erden x 2, Göktürk Ural x, Mehmet Ata Evren x
Başantrenör: Attila Andaç Yapıcıer
1. Periyot: 14-18 (Pertevniyal lehine)
Devre: 38-35 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 65-48 (Petkim Spor lehine)
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