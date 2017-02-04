04.02.2017 20:26:04

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında İzmir temsilcisi Petkimspor, sahasında Nesine.Com Eskişehir Basketi 75-65'lik skorla mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında İzmir temsilcisi Petkimspor, sahasında Nesine.Com Eskişehir Basketi 75-65'lik skorla mağlup etti.Gören: "Taraftarımız bize büyük güç veriyor"Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, ligin en kaliteli takımlarından birine karşı oynadıklarını söyledi. Son dönemde iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Gören, "Kuvvetli bir çıkışımız var. Bunu da bugün burada devam ettirdik. Özellikle maçın ikinci yarısında müthiş bir savunma yaptık. Oyunu kontrolümüze aldık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir direnç gösterdiler. İkinci teşekkürüm de seyircimize. Buraya geçen sene ocak ayının 5'inde gelmiştim. Tribünler 10 kişiydi 15 kişiydi. Şimdi geldiğimiz noktada bu takıma inanan, bu takımın daha yukarılarda olmasına inanan bir taraftar grubuyla oynamaya başladık. Taraftarımız bize büyük güç veriyor. Bundan sonra onlara daha fazla ihtiyacımız olacak" dedi.Salon: Enka SporHakemler: Yücel Cilingir xx, Murat Amaç xx, Kerem Yılmaz xxPetkim Spor: Terrance Orlndo Campbell xxx 22, Sercan Ergin xxx 6, Polat Kaya xxx 14, Kenan Bajramovic xxx 10, Gökhan Karabıyık xxx 6, Ali Ulaş Peker xx 4, Recep Doğrusöz xxx 13, Can Terzioğlu x, Önder Külçebaş xx, Murat Kaya xxBaşantrenör: Burak GörenNesine.Com Eskişehir Basket: Joshua Dwıgat Duncan xxx 14, Sean James Marshall xxx 15, Buğrahan Tuncer xx 11, Yunus Emre Sonsırma xx 11, Evren Büker xx 5, Murat Göktaş xx 5, Efekan Çoşar x 2, Cemal Nalga xxx 2, Cihan Mumcuoğluları x, Gökhan Yazıcıoğlu xBaşantrenör: Brad Howard Greenberg1. Periyot: 25-19 (Petkim lehine)Devre: 38-40 (Nesine.Com Eskişehir lehine)3. Periyot: 48-51 (Nesine.Com Eskişehir lehine)