07.05.2017 19:30:00
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
Bursaspor Durmazlar: 91 - Afyon Belediyespor: 67- Seriyi 3-2'ye getiren Bursa ekibi, adını play-off final grubuna yazdırdıTürkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off çeyrek finali 5. maçında Bursaspor Durmazlar, Afyon Belediyespor'u 91-67 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi ve final grubuna yükseldi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Bursaspor Durmazlar, ilk çeyreği 30-17 önde bitirdi. Hücumdaki etkinliğini ikinci periyotta da sürdüren yeşil-beyazlı takım, soyunma odasına 55-34 önde gitti.
Rahat bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 77-52 önde geçen Bursaspor Durmazlar, karşılaşmadan 91-67 galip ayrıldı.
Seride rakibine 3-2'lik üstünlük sağlayan Bursa ekibi, adını play-off final grubuna yazdırdı.