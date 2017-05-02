02.05.2017 22:18:00
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
Çeyrek final üçüncü maçlarında Türk Telekom ve Bursaspor Durmazlar rakiplerini yendiTürkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek finalinde serilerin üçüncü maçları iki karşılaşmayla başladı.
Çeyrek finalin üçüncü maçlarında Bursaspor Durmazlar, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 67-57 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Diğer maçta ise Türk Telekom, Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 96-76 yendi. Seride Sakarya temsilcisinin 2-1'ik üstünlüğü bulunuyor.
Serilerin 4. maçları 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak.