01.03.2017 22:09:27

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu:

'Evet' veren de bizden 'hayır' veren de bizden. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'hayır' çıktığında bizler, 'evet' verenleri hain mi ilan edeceğiz? Olur mu öyle şey'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, referandum sürecine ilişkin, "Evet' veren de bizden 'hayır' veren de bizden. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'hayır' çıktığında bizler, 'evet' verenleri hain mi ilan edeceğiz? Olur mu öyle şey" dedi.

Feyzioğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" konulu panelde, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak referandumun ülke için önemli olduğunu belirten Feyzioğlu, yollara asker, polis şehit olmasın diye düştüklerini, makam ve mevki peşinde olmadıklarını aktardı.

Feyzioğlu, referandumun "eyaletlere bölünme dayatması" olduğunu önere sürerek, şunları kaydetti:

"Evet' veren de bizden 'hayır' veren de bizden. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'hayır' çıktığında bizler, 'evet' verenleri hain mi ilan edeceğiz? Olur mu öyle şey. Size söyleyeyim, bu anayasa değişikliğinin imza sahiplerini bile suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar, çünkü kendileri yazmadı. Onların sorumlu tuttuğum kendi yazdıkları anayasa değişikliğinin hangi tuzakları, mayınları bu devletin altına yerleştirdiklerini bilmeden bu işe kalkışmaları. Yeter artık defalarca aldatıldınız. Her aldatılmalarınız bu millete pahalıya mal oldu. Bu millet sizin aldatılmanıza alıştı ama dördüncü kez aldatılmaya hayır diyecek."

Panele MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı.