02.03.2017 18:19:44

Türkiye-Bahreyn KEK 6. Dönem Toplantısı

Başbakan Yardımcısı Şimşek:- 'Türk firmaları Körfez'de Türkiye için önemli fırsatlar barındıran Bahreyn'e giderek daha fazla ilgi göstermekte'- 'Bahreyn, özellikle finans, müteahhitlik ve turizm alanında Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor'- 'İslami bankacılıkta önemli bir merkez haline gelen Bahreyn ile iş birliğini artırma kararı aldık'- Bahreyn Maliye Bakanı el Halife:- 'Her i

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk firmalarının Körfez'de Türkiye için önemli fırsatlar barındıran Bahreyn'e ilgisinin arttığını belirterek, "Bahreyn, özellikle finans, müteahhitlik ve turizm alanında Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

Şimşek ile Bahreyn Maliye Bakanı Şeyh Ahmed Bin Muhammed el Halife eş başkanlığında dün başlayan "Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı"nın kapanışı Hilton Oteli'nde yapıldı.

Şimşek, Türkiye-Bahreyn KEK 6. Dönem Toplantısı mutabakat zaptının imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen toplantının iki ülke arasıdaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12-13 Şubat'ta Bahreyn'i, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa el Halife'nin de ağustosta Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Şimşek, ziyaretler kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çok faydalı görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Şimşek, 6. Dönem KEK toplantısının bu görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ve çok büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yolunda elimizde önemli fırsatlar var. Türk firmaları Körfez'de Türkiye için önemli fırsatlar barındıran Bahreyn'e giderek daha fazla ilgi göstermekte. Bahreyn, özellikle finans, müteahhitlik ve turizm alanında Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor. Bahreyn'de 8 Türk bankası şubesi bulunmaktadır. Bugüne kadar Bahreyn'de 1,1 milyar dolarlık iş alan müteahhitlerimiz son olarak Bahreyn Havalimanının genişletilmesi projesini üstlenmişlerdir."

Bahreyn ile KEK toplantıları kapsamındaki görüşmelerde ekonomik iş birliği konularını ele aldıklarına işaret eden Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın Bahreyn'i ziyareti anısına Türk müteahhitlerinin Bahreyn'de 20 bin kişilik cami inşa etmesi kararlaştırılmıştı. Bahreyn ile Suudi Arabistan'ı bağlayacak ikinci köprü inşaatı da bu ziyarette gündeme gelmişti. Toplu konut projeleri de önümüzdeki dönemde çalışılacak alanların başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, yakın zamanda özellikle müteahhitlik alanında bir heyetin Bahreyn'e giderek oradaki iş birliği imkanlarını araştıracağını söyledi.

- "Bahreyn, İslami bankacılıkta önemli bir merkez"

Finans alanında İslami bankacılıkta önemli bir merkez haline gelen Bahreyn ile iş birliğini artırma kararı aldıklarına dikkati çeken Şimşek, bu konuda karşılıklı tecrübe paylaşımı yapacaklarını, giderek büyüyen İslami finans enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlar bulunması noktasında birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Şimşek, diğer bir iş birliği alanı olarak KOBİ'ler konusunun gündeme geldiğine değinerek, Bahreyn'in çeşitlendirmeye çalıştığı ekonomisinde KOBİ'lere önem verdiğini, bu alanda ortak programlar gerçekleştirmek üzere teknik düzeyde anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Bu kapsamda KOSGEB ile Bahreyn'deki muadili Tamkeen Kurumu arasında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladıklarını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Toplantılar sırasında Bahreyn ile Türk Hava Yolları, Yatırım Ajansı, Türkiye Varlık Fonu, Ekonomi ve Turizm bakanlıkları arasında çok önemli görüşmeler yapıldı. Hava kargo alanında iş birliğinin arttırılması, Bahreyn'de Türk ürünleri fuarı gerçekleştirilmesi, yatırım otoritelerinin karşılıklı temsilcilik açmaları gibi bir çok husus ele alındı."

Şimşek, söz konusu toplantılar sırasında özel sektörün de bir araya geldiğini belirterek, devlet başkanları düzeyinde başlatılan bu diyaloğun güçlenerek devam edeceğini, mutabakat zaptının bir yol haritası olarak tüm kurum ve kuruluşlara önemli görevler yüklediğini ifade etti.

- "Türkiye'de kendi evimizde gibi hissediyoruz"

Bakan el Halife ise her iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılması yönünde istekli olduğunu söyledi.

Bahreyn Kalkınma Konseyinin Türkiye'de büro açacağını bildiren Halife, bu büronun önemli görevler üstleneceğini dile getirdi.

Toplantılar kapsamında bir çok alanda temaslarda bulunduklarına işaret eden Halife, ilişkilerin daha üst seviyeye taşınmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Bakan Halife, iki ülke arasında özellikle ticaret ve turizm alanında büyük başarıların elde edildiğini görmek istediklerini belirterek, "Biz her zaman kendimizi Türkiye'de kendi evimizdeymiş gibi hissediyoruz." dedi.