19.07.2017 15:44:20

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan ortak deklarasyon

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan BM'de ve uluslararası platformlarda işbirliği içinde hareket etmek için ortak deklarasyon imzaladı.

İmzalanan ortak deklarasyonda, terör ve insan kaçakçılığına karşı mücadelenin güçlendirilmesi, üçlü işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomi, enerji, eğitim, gümrük, ulaşım ve telekomünikasyon alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konularında işbirliği hedefleniyor. 2015-2017 yılları için Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye işbirliğinin Çerçeve Programı'nın önemine değinildi. Bakü-Tiflis-Kars ve Hazar Denizi havzasında bulunan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı vasıtasıyla tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması ve Türkmenistan'da yapılacak üçlü zirve sırasında imzalanması öngörülen enerji, ulaşım, ekonomi, ticaret, gümrük, eğitim ve kültür alanlarındaki anlaşma projelerine de değinildi.



Siyasi diyalog, küresel ve bölgesel konularda işbirliği ve koordinasyonun gelecekte de sürdürülmesi amacıyla mevcut üçlü formatta düzenli görüşmelerin yapılmasının önemine değinilirken, bir sonraki üçlü görüşmenin Türkmenistan'da geçirilmesine ilişkin anlaşma sağlandı.