05.05.2017 23:23:41

Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ortak tatbikatın sona erdiği açıklandı.

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın tamamlandığı bildirildi.

5 gün süren tatbikatta bin asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldı.

Tatbikat kapsamında temsili düşman hedeflerinin kara ve havadan hedef alındığı çeşitli görev ve manevralar gerçekleştirildi.