10.02.2017 16:09:13

'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'

Türkiye'den, Rusya'nın El Bab'da 3 Türk askerinin şehit olduğu saldırıya yönelik açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan üst düzey bir Türk askeri kaynak, "Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye Silahlı Kuvvetleri yönetimi çok itidalli, makul davrandı ve olayın nasıl meydana geldiğini inceleyerek acele etmeden hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda Rus tarafıyla görüşmeler yapıldı. Rus yetkililerinin olayın hemen sonrasındaki eylemleri ve yapıcı tutumu, Türkiye tarafından olumlu karşılandı" dedi.

'OLAYIN SORUŞTURULMASI İÇİN ORTAK KOMİTE KURULACAK'



Öte yandan kaynak, Rusya'nın olayın soruşturulması için ortak komite kurmayı önerdiğini belirtti.

Kaynak, ortak komitedeki çalışmaların büyük oranda benzeri olayların önlenmesine ve iki ülke orduları arasındaki koordinasyonu artırmaya yönelik olacağını kaydetti.

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