29.12.2016 18:10:35

Türkiye, Arakan halkını yalnız bırakmıyor

AFAD İnsani Yardım Ekibi tarafından, TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğü Ofisi aracılığı ile Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde bulunan yerlerinden edilmiş insanlara gıda yardımı ulaştırıldı.

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AFAD İnsani Yardım Ekibi tarafından, TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğü Ofisi aracılığı ile Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde bulunan yerlerinden edilmiş insanlara gıda yardımı ulaştırıldı.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arakan'daki mazlumların yaralarını sarmaya devam ediyor. AFAD İnsani Yardım Ekibi, 20-25 Aralık tarihleri arasında, TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğü Ofisi aracılığı ile Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde bulunan yerlerinden edilmiş insanlara gıda yardımı ulaştırdı. AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı Cengiz Akın öncülüğündeki ekip, kamplarda ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 500 bin ABD Doları tutarında 16 bin çuval pirinçten ve 3 bin kutu sıvı yağdan oluşan insani yardım malzemeleri ulaştırdı. Tingana ve Thetkapyin bölgelerinde yapılan dağıtımların ardından AFAD ekibi, Sittwe Eyalet Sekreteri U Thing Maung Swe ve UNICEF Myanmar Ofisi Temsilcisi Bertrand Bainvel ile görüştü. Türkiye'nin Myanmar için çok yararlı işler yaptığını söyleyen Swe, Türkiye ile işbirliğine her zaman açık olduklarını dile getirdi.UNICEF Temsilcisi Bainvel ise Türkiye ile işbirliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını, Türk Büyükelçiliği ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirterek AFAD ile Myanmar'da eğitim konusunda da çalışmak istediklerini ifade etti. AFAD, Arakan'a 2012 yılında; Türk Kızılay'ı aracılığıyla 719.8 bin TL'lik pirinç yardımı yaparken, 2013 yılında ise TİKA aracılığıyla 418 bin TL'lik gıda ve gıda dışı malzemeler ulaştırdı. Türkiye'nin Arakan'a yardımları 2014 ve 2015 yıllarında da aralıksız devam etti. Bu iki yılda TİKA aracılığıyla 1.15 milyon TL'lik gıda ve gıda dışı yardım yapılırken; içme suyu, sanitasyon ve bambu ev projelerine de start verildi. Türkiye'nin Myanmar'a bugüne kadar AFAD koordinasyonunda yaptığı insani yardımların toplam miktarı 13 milyon TL'ye ulaştı.