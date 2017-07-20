20.07.2017 15:59:09

'Türkiye, Almanya'yı G20'de Erdoğan'a suikast ihtimali konusunda uyardı'

Alman Welt gazetesi Türkiye’deki güvenlik güçlerinin Hamburg’da gerçekleşen G20 zirvesi öncesinde, Almanya’yı, zirveye katılan Erdoğan’a karşı bir suikast ihtimali olabileceği konusunda uyardığını yazdı.

Die Welt gazetesinin eline ulaşan bilgilere göre, Türkiye tarafından Alman Federal Kriminal Dairesi'ne (BKA) Hamburg'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen zirve öncesinde Erdoğan'a karşı suikast girişimi ihtimali konusunda uyarı notası verildi.



Notada suikast girişimini Alman polisi gibi giyinmiş kişilerin gerçekleştirebileceği ve eski bir Türk polisinin potansiyel saldırgan olabileceği bilgisinin yer aldığı öne sürüldü.

Welt'in sorusunu yanıtlayan BKA'dan bir kaynak da, notayı aldıklarını belirterek, saldırı ihtimali görmediklerini ifade etti.