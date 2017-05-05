06.05.2017 08:36:28

Türkiye afet müdahale planı toplantısı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Tekirdağ Afet Müdahale Planı Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Destek Çözüm ortakları koordinasyon ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

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Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Tekirdağ Afet Müdahale Planı Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Destek Çözüm ortakları koordinasyon ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hazırlanan, Tekirdağ Afet Müdahale Planı Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu Destek Çözüm ortakları koordinasyon ve işbirliği toplantısı, Tekirdağ Ticaret Borsası toplantı salonunda yapıldı. Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu koordinasyonunda yapılan toplantıya, paydaş kurumların temsilcileri, SGK İl Müdürlüğü, YİKOB, Defterdarlık, Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi, Ergene Belediyesi, Hayrabolu Belediyesi, Malkara Belediyesi, Saray Belediyesi, Şarköy Belediyesi yetkilileri katıldı.Toplantıda planın genel işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verilerek, görevli personelin eğitim konuları görüşüldü.