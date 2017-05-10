10.05.2017 20:19:30
Türkiye-AB göçmen mutabakatı
Mutabakat kapsamında, 14 Suriyeli sığınmacı Türkiye'ye geri gönderildiTürkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan 14 Suriyeli sığınmacı Türkiye'ye iade edildi.
Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriyeli sığınmacılar AB sınır koruma ajansı FRONTEX gözetiminde Midilli Havalimanı'ndan havayoluyla Adana'ya gönderildi.
Aralarında 2 kadın ve 3 sahipsiz çocuğun bulunduğu sığınmacıların tamamının uluslararası koruma taleplerinden vazgeçtikleri belirtildi.
Mutabakat kapsamında Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacıların sayısı bin 88'e ulaştı.