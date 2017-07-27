27.07.2017 19:56:16

Türkiye 4 golle finale yükseldi

Deaflympics 2017'de yarı finalde İtalya'yı 4-0 yenen Erkek Milli Futbol Takımı finale yükseldi.



23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tüm maçlarını kazanarak yarı finale kadar yükselen Erkek Milli Futbol Takımı, yarı finalde de İtalyanlara acımadı. Eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken, ay-yıldızlılar İtalya ağlarına gol olup yağdı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, baskılı oyununun sonunda 39. dakikada Orhan Aydeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 2. yarıda da baskılı oyununu sürdüren Türkiye, Hüseyin Er'in 69. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi. Gol yağmuruna bu dakikadan sonra da devam eden ay-yıldızlılar, 81. dakikada Eşref Su ve 85. dakikada Mehmet Şimşek'in kaydettiği gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Türkiye bu galibiyetle birlikte adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı.



Türkiye, finalde Ukrayna-Mısır maçının galibiyle karşılaşacak.